Аналитик заявил о невозможности «обнулить» доллары в России

Ограничить безналичные расчеты в долларах внутри России невозможно. Об этом заявил аналитик Андрей Кочетков в беседе с агентством «Прайм».

Экономист предрек массовый отказ от ценных бумаг США и доллара

Как отметил эксперт, блокировка возможна лишь для внешних операций банковских счетов, пишет РИА ФАН.

«Обнуление» не грозит и никаким долларовым купюрам вне зависимости от обстоятельств. Кочетков подчеркнул, что не существует международной базы о принадлежности средств определенному государству или лицу, пишет RT.

«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — указал экономист.

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ФОТО: pxhere.com
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