Аналитик заявил о невозможности «обнулить» доллары в России

Как отметил эксперт, блокировка возможна лишь для внешних операций банковских счетов, пишет РИА ФАН.

«Обнуление» не грозит и никаким долларовым купюрам вне зависимости от обстоятельств. Кочетков подчеркнул, что не существует международной базы о принадлежности средств определенному государству или лицу, пишет RT.

«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — указал экономист.

