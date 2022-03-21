Аналитик заявил о невозможности «обнулить» доллары в России
Ограничить безналичные расчеты в долларах внутри России невозможно. Об этом заявил аналитик Андрей Кочетков в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил эксперт, блокировка возможна лишь для внешних операций банковских счетов, пишет РИА ФАН.
«Обнуление» не грозит и никаким долларовым купюрам вне зависимости от обстоятельств. Кочетков подчеркнул, что не существует международной базы о принадлежности средств определенному государству или лицу, пишет RT.
«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — указал экономист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Daily Mail: Из-за антироссийских санкций британцы лишатся национального блюда
- Аналитик заявил о невозможности «обнулить» доллары в России
- Умер писатель Алешковский
- СК возбудит дело против украинской телеведущей из-за угроз российским летчикам
- Пассажирский самолет потерпел крушение в Китае
- Тимченко покинет совет директоров «Новатэка»
- Российские войска нанесли удар по центру подготовки наемников в Ровенской области
- На Первом канале назвали предательством поступок ворвавшейся в эфир сотрудницы
- «Сообщество политических имбецилов»: Медведев раскритиковал антироссийскую позицию Польши
- СМИ: ЕС увеличивает запасы средств защиты от радиации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru