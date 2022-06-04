Аналитик спрогнозировал ослабление рубля в ближайшие месяцы

«Власти России, похоже, считают укрепление рубля избыточным и хотят как минимум ограничить его рост, а то и ослабить», — поделился аналитик.

По прогнозам Сыроваткина, во втором полугодии приток валюты на Московскую биржу заметно сократится; это может быть связано с предполагаемым снижением физического объема российского экспорта или снижения цен на сырье.

Как отметил эксперт, доходность однолетних рублевых банковских вкладов выше, чем продуктов в долларах и евро: около 11-12% годовых против 1,5-3,0%. Таким образом, даже если российская валюта подешевеет по отношению к европейской и американской, оставаться в рубле будет все еще выгодно; поэтому эксперт рекомендует отложить продажу иностранной валюты.

