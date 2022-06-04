Аналитик спрогнозировал ослабление рубля в ближайшие месяцы

Рубль ослабнет в течение ближайших месяцев в том числе из-за постепенного смягчения ограничений оборота валюты, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

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«Власти России, похоже, считают укрепление рубля избыточным и хотят как минимум ограничить его рост, а то и ослабить», — поделился аналитик.

По прогнозам Сыроваткина, во втором полугодии приток валюты на Московскую биржу заметно сократится; это может быть связано с предполагаемым снижением физического объема российского экспорта или снижения цен на сырье.

Как отметил эксперт, доходность однолетних рублевых банковских вкладов выше, чем продуктов в долларах и евро: около 11-12% годовых против 1,5-3,0%. Таким образом, даже если российская валюта подешевеет по отношению к европейской и американской, оставаться в рубле будет все еще выгодно; поэтому эксперт рекомендует отложить продажу иностранной валюты.

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ФОТО: РИА Новости
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