Аналитик рассказал, в каких валютах хранить сбережения

Воспользоваться снятием ограничений имеет смысл, если планируется поездка за границу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вице-президента компании «Золотой монетный дом», Алексея Вязовского.

По его словам, необходимо распределять средства по разным кубышкам. Например, можно покупать золото. Вторая треть — в рублях. Еще одна треть хранить в иностранной валюте, если в скором времени планируется отдых.

Аналитик отметил, что выбирая валюту для покупки, нужно ориентироваться на то, с какими странами развивает сотрудничество Москва.

Ранее аналитик Олег Сыроваткин заявил, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля может закончиться уже во втором полугодии текущего года. Власти уже проводят политику по постепенному смягчению валютного контроля.

