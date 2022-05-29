Аналитик рассказал, в каких валютах хранить сбережения
Центробанк России снял ограничения на продажу наличной валюты, сделав исключение только для доллара и евро. Эти две валюты по-прежнему разрешено продавать только из запасов, образовавшихся после 9 апреля.
Воспользоваться снятием ограничений имеет смысл, если планируется поездка за границу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на вице-президента компании «Золотой монетный дом», Алексея Вязовского.
По его словам, необходимо распределять средства по разным кубышкам. Например, можно покупать золото. Вторая треть — в рублях. Еще одна треть хранить в иностранной валюте, если в скором времени планируется отдых.
Аналитик отметил, что выбирая валюту для покупки, нужно ориентироваться на то, с какими странами развивает сотрудничество Москва.
Ранее аналитик Олег Сыроваткин заявил, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля может закончиться уже во втором полугодии текущего года. Власти уже проводят политику по постепенному смягчению валютного контроля.
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