Аналитик предсказал резкое укрепление рубля

К концу текущего года возможно укрепление рубля до значений 2019 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Андрея Маслова.

Блинкен не ответил на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT

По его словам, это может произойти к началу 2022 года, если COVID-19 будет побежден. Взрывной рост национальной валюты даст сырьевая компонента, если геополитика не вмешается.

Как отмечает эксперт, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенность и страхи среди инвесторов. Среди таких факторов - возможное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг.

Днем ранее Банк России заявил, что не видит рисков отключения страны от международной межбанковской системы платежей SWIFT, однако при реализации этого сценария международную систему заменит отечественный аналог. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по финрынку.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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