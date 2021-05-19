Аналитик предсказал резкое укрепление рубля

По его словам, это может произойти к началу 2022 года, если COVID-19 будет побежден. Взрывной рост национальной валюты даст сырьевая компонента, если геополитика не вмешается.

Как отмечает эксперт, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенность и страхи среди инвесторов. Среди таких факторов - возможное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг.

Днем ранее Банк России заявил, что не видит рисков отключения страны от международной межбанковской системы платежей SWIFT, однако при реализации этого сценария международную систему заменит отечественный аналог. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по финрынку.

