Аналитик назвал способ заработать на инфляции

В инфляционные периоды можно заработать, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого.

По его словам, самый подходящий для этого актив - облигация с привязкой к инфляции. Среди них - ОФЗ 52002. Есть еще один способ избежать инфляции – взять кредит. По словам эксперта, это выгодно, когда кредитные ставки находятся на минимальных значениях.

ЦБ верит в «прокрустово ложе» инфляции, несмотря на рост цен

При этом Русецкий призвал качественно взвешивать свои возможности, осознавать все цели и не забывать о формировании ликвидной подушки накоплений: тех средств, которые должны оставаться ежемесячно для долгосрочного и планомерного инвестирования.

Советы о том, когда и сколько нужно начинать откладывать, чтобы сохранить достаток в старости, в эфире «Радио 1» дал руководитель центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. По его словам, если начинать формировать пенсионный капитал в 20 лет, при начале трудовой деятельности, то откладывать придётся понемногу.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЭкономияЭкономикаИнфляция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры