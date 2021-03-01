Аналитик назвал способ заработать на инфляции
В инфляционные периоды можно заработать, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого.
По его словам, самый подходящий для этого актив - облигация с привязкой к инфляции. Среди них - ОФЗ 52002. Есть еще один способ избежать инфляции – взять кредит. По словам эксперта, это выгодно, когда кредитные ставки находятся на минимальных значениях.
При этом Русецкий призвал качественно взвешивать свои возможности, осознавать все цели и не забывать о формировании ликвидной подушки накоплений: тех средств, которые должны оставаться ежемесячно для долгосрочного и планомерного инвестирования.
Советы о том, когда и сколько нужно начинать откладывать, чтобы сохранить достаток в старости, в эфире «Радио 1» дал руководитель центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. По его словам, если начинать формировать пенсионный капитал в 20 лет, при начале трудовой деятельности, то откладывать придётся понемногу.
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