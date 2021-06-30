Аналитик назвал надежный способ сохранить сбережения

Он отметил, что стоит остерегаться спекуляции на валюте, так как номинальный курс не имеет четкой взаимосвязи ни с одним фундаментальным фактором. При этом эксперт назвал портфель из евро и доллара надежным способом сохранения сбережений.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева сообщила, что рубль может значительно укрепиться в случае, если цены на нефть продолжат расти, а Центробанк сохранит курс на повышение ключевой ставки.

