Аналитик назвал надежный способ сохранить сбережения

Продавать доллар имеет смысл тогда, когда взамен идет покупка резервной валюты, сообщает «Прайм» со ссылкой на главного стратега индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарата Мкртчяна.

Аналитик рассказала, когда начинать продавать доллары и евро

Он отметил, что стоит остерегаться спекуляции на валюте, так как номинальный курс не имеет четкой взаимосвязи ни с одним фундаментальным фактором. При этом эксперт назвал портфель из евро и доллара надежным способом сохранения сбережений.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева сообщила, что рубль может значительно укрепиться в случае, если цены на нефть продолжат расти, а Центробанк сохранит курс на повышение ключевой ставки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:ДолларДеньги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры