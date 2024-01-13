Американская Citigroup сократит 20 тысяч сотрудников

Финансовая корпорация Citigroup планирует в течение следующих двух лет сократить 20 тысяч сотрудников. Об этом заявил финансовый директор организации Марк Мейсон, сообщает Reuters.

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Увольнения станут частью масштабной реструктуризации американской корпорации, анонсированной в сентябре прошлого года. Как ожидается, эти меры позволят Citigroup снизить издержки на $2-2,5 млрд.

По данным Financial Times, у организации есть убытки в размере $1,8 млрд за IV квартал, связанные с затратами на реорганизацию, уходом из России, девальвацией аргентинского песо, уплатой средств в фонд Федеральной корпорации по страхованию вкладов США.

Ранее стало известно, что в прошлом году 20 крупнейших банков в мире сократили рекордные 61,9 тысячи сотрудников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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