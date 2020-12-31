Amazon купила крупнейшую подкаст-платформу Wondery

Американская компания Amazon завершила сделку по покупке одной из крупнейших независимых подкаст-платформ Wondery, пишет The New York Times.

Как сообщает источник издания, сумма сделки может превышать 300 миллионов долларов. В Amazon заявили, что надеются сделать покупку платформы еще одним шагом в расширении возможностей Amazon Music.

Глава Amazon стал первым миллиардером с состоянием более $200 млрд

Платформа Wondery выпускает подкасты собственного производства с 2016 года. Ее создатель – бывший генеральный директор Fox International Channels Эрнар Лопес. В 2018 году сервис собирал по 40 миллионов загрузок ежедневно.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Amazon
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры