Amazon купила крупнейшую подкаст-платформу Wondery
Американская компания Amazon завершила сделку по покупке одной из крупнейших независимых подкаст-платформ Wondery, пишет The New York Times.
Как сообщает источник издания, сумма сделки может превышать 300 миллионов долларов. В Amazon заявили, что надеются сделать покупку платформы еще одним шагом в расширении возможностей Amazon Music.
Платформа Wondery выпускает подкасты собственного производства с 2016 года. Ее создатель – бывший генеральный директор Fox International Channels Эрнар Лопес. В 2018 году сервис собирал по 40 миллионов загрузок ежедневно.
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