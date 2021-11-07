Илон Маск спросил, следует ли ему продать 10% акций Tesla

Американский миллиардер, бизнесмен Илон Маск спросил у пользователей Twitter, следует ли ему продать 10% акций своей компании Tesla.

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«В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla», - написал предприниматель. Он предложил пользователям интернета проголосовать, стоит ли ему продавать ценные бумаги

Ранее Маск заявил, что готов продать акции компании Tesla, чтобы спасти человечество от голода. Для этого бизнесмену нужно будет пожертвовать всего 2% от своего состояния.

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ТЕГИ:МиллиардерыИлон Маск
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