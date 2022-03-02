Акции Сбербанка на лондонской бирже упали до одного цента
Акции Сбербанка на лондонской бирже торгуются по одному центу. Падение к закрытию вчерашней торговой сессии составило почти 100%.
Ранее сегодня Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. Как говорится в пояснении, дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком финансовых средств, а также угрозой безопасности сотрудников и отделений на фоне украинского кризиса.
Ранее сегодня финансовый регулятор Австрии запретил коммерческую деятельность Sberbank Europe AG - дочерней компании Сбербанка - по запросу Европейского центрального банка. А в начале текущей недели Национальный банк Чехии начал процесс по отзыву лицензии у Sberbank CZ.
Глава банка Герман Греф заявил сегодня, что Сбер за последние годы сумел сформировать запас прочности и накопить опыт, что позволит ему быть надежным независимо от внешних условий. Греф также заверил, что кредитная организация имеет все необходимые финансовые и технологические возможностями для бесперебойной работы на территории России.
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