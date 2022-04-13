Россияне подали иск к Netflix на 60 млн рублей
Российские пользователи сервиса Netflix подали коллективный иск, чтобы получить денежную компенсацию за уход сервиса с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры» Константина Лукоянова.
Россияне направили иск в Хамовнический районный суд Москвы, отмечает РИА ФАН.
«Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей», — подчеркнул Лукоянов.
В марте Netflix заявил о приостановке оказания услуг пользователям из России после окончания оплаченного периода, при этом лишив зрителей возможности продлить подписку. Приложение сервиса было удалено из магазинов App Store и Google Play, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- В Китае назвали США главной угрозой для мирного освоения космоса
- «Советский пережиток»: Хаматова готова расстаться со званием «Народной артистки РФ»
- СК возбудил дела из-за пыток и истязаний российских военных на Украине
- Минфин снова обсуждает введение акциза на сладкие напитки
- Вице-премьер Белоусов заявил о попытке создать четыре кольца блокады вокруг России
- Россияне подали иск к Netflix на 60 млн рублей
- Вице-премьер: Просадка экономики России уже началась
- Правительство ввело временные правила лизинга и покупки самолетов из недружественных стран
- ВЦИОМ: Большинство россиян запаслись продуктами впрок
- Захарова назвала заявления о «российской угрозе» Швеции и Финляндии пропагандой и провокацией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru