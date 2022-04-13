Россияне подали иск к Netflix на 60 млн рублей

Россияне направили иск в Хамовнический районный суд Москвы, отмечает РИА ФАН.

«Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей», — подчеркнул Лукоянов.

В марте Netflix заявил о приостановке оказания услуг пользователям из России после окончания оплаченного периода, при этом лишив зрителей возможности продлить подписку. Приложение сервиса было удалено из магазинов App Store и Google Play, напоминает «Свободная пресса».

