Акции «Газпрома» подорожали впервые с февраля после слов Путина о «Северном потоке - 2»
Акции «Газпрома» 17 декабря ускорили рост впервые с февраля 2020 года, после комментариев президента РФ Владимира Путина относительно строительства «Северного потока - 2».
На Московской бирже в 14:20 мск стоимость акций «Газпрома» выросла до 212,08 рубля (+3%), объём торгов превысил 14,994 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».
Ранее Путин, в ходе большой пресс-конференции, выразил надежду на скорое завершение строительства «Северного потока - 2», отметив, что этот проект выгоден как Германии, так и Европе.
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