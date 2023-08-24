«Акрон» направил 539 млн рублей на проекты развития регионов присутствия

Группа «Акрон» в прошлом году направила на проекты в области социально-экономического развития российских и на благотворительность 539 млн рублей. При этом 318 миллионов получили регионы присутствия компании на поддержку местного здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, а также общественных объединений. Еще 221 миллион был распределен на различные благотворительные программы.

В Смоленской области ПАО «Акрон» на ремонт сельских школ было выделило более 16 млн рублей.

Благодаря партнерству с Новгородским химико-индустриальным техникумом в Новгороде были открыты компьютерные учебные мастерские.

В рамках сотрудничества с Новгородским государственным университетом ПАО «Акрон» стало индустриальным партнером инженерной школы, перечислив на ее развитие 100 млн рублей.

Ещё 10 миллионов были направлены на поддержку бизнес-проектов местных предпринимателей.

Традиционно «Акрон» поддержал благотворительный марафон «Рождественский подарок», посвященный помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, а также волонтерский проект по поиску останков павших и незахороненных воинов ВОВ.



