АКОРТ: Часть производителей шоколада уведомила о повышении цен на продукцию
Некоторые торговые сети получили уведомление о повышении цен на шоколад ряда производителей. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, передает РИА Новости.
«Ряд торговых сетей – членов АКОРТ - получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров», — указал Караваев.
По его словам, сети и поставщики обсуждают обоснованность каждого повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы не допустить резкого роста цен. В то же время речи о «повсеместном единовременном повышении розничных цен» на шоколад нет.
Председатель президиума АКОРТ подчеркнул, что шоколад пользуется особой популярностью у россиян, и категория кондитерских изделий в целом остается одной из крупнейших по объемам продаж. При этом привлекательное ценовое предложение для разных категорий покупателей удается сохранить благодаря широкому ассортименту, акциям и программам лояльности.
Ранее заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова заявила, что темный шоколад и орехи полезны для мозга и памяти, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru