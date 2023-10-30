АКОРТ: Часть производителей шоколада уведомила о повышении цен на продукцию

«Ряд торговых сетей – членов АКОРТ - получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ритейлеров», — указал Караваев.

По его словам, сети и поставщики обсуждают обоснованность каждого повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы не допустить резкого роста цен. В то же время речи о «повсеместном единовременном повышении розничных цен» на шоколад нет.

Председатель президиума АКОРТ подчеркнул, что шоколад пользуется особой популярностью у россиян, и категория кондитерских изделий в целом остается одной из крупнейших по объемам продаж. При этом привлекательное ценовое предложение для разных категорий покупателей удается сохранить благодаря широкому ассортименту, акциям и программам лояльности.

Ранее заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова заявила, что темный шоколад и орехи полезны для мозга и памяти, напоминает RT.

