Аэропорт «Домодедово» повторно выставят на продажу с понижением цены

Уточняется, что аэропорт выставят на продажу путём публичного предложения в формате голландского аукциона. Начальная цена - 132,2 млрд рублей с понижением до 50%. Шаг понижения определён в размере 10% от начальной цены.

«Если несколько участников аукциона подтвердят начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приём заявок будет открыт 22 января.

Ранее электронный аукцион по продаже группы Домодедово был признан несостоявшимся, так как в единственной заявке не было всех необходимых документов и подавший её индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не был допущен к торгам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

