Аэропорт «Домодедово» повторно выставят на продажу с понижением цены
Аэропорт «Домодедово» снова выставят на продажу. Как сообщает пресс-служба ПСБ, повторный аукцион с понижением цены запланирован на 29 января.
Уточняется, что аэропорт выставят на продажу путём публичного предложения в формате голландского аукциона. Начальная цена - 132,2 млрд рублей с понижением до 50%. Шаг понижения определён в размере 10% от начальной цены.
«Если несколько участников аукциона подтвердят начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%», - говорится в сообщении.
Отмечается, что приём заявок будет открыт 22 января.
Ранее электронный аукцион по продаже группы Домодедово был признан несостоявшимся, так как в единственной заявке не было всех необходимых документов и подавший её индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не был допущен к торгам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru