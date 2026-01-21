Аэропорт «Домодедово» повторно выставят на продажу с понижением цены

Аэропорт «Домодедово» снова выставят на продажу. Как сообщает пресс-служба ПСБ, повторный аукцион с понижением цены запланирован на 29 января.

«Доплачивать покупателю!»: Кому государство сможет продать убыточный аэропорт «Домодедово»

Уточняется, что аэропорт выставят на продажу путём публичного предложения в формате голландского аукциона. Начальная цена - 132,2 млрд рублей с понижением до 50%. Шаг понижения определён в размере 10% от начальной цены.

«Если несколько участников аукциона подтвердят начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приём заявок будет открыт 22 января.

Ранее электронный аукцион по продаже группы Домодедово был признан несостоявшимся, так как в единственной заявке не было всех необходимых документов и подавший её индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не был допущен к торгам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:БизнесПродажаАукционАэропорт Домодедово

Горячие новости

Все новости

партнеры