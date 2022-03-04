Гендиректор «Победы» Калмыков уходит из авиакомпании

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков уходит со своего поста. Об этом он уведомил своих подчинённых в письме, передает «Интерфакс». Топ-менеджер признался, что решение об уходе было для него не простым.

Он также выразил уверенность, что за семь лет, пока он руководил компанией, она «выросла и окрепла», что позволит её функционировать уже без него. По оценке Калмыкова, «Победа» вполне устойчива, на счетах располагает рекордным объёмом финансов, при отсутствии каких-либо кредитных нагрузок.

По словам Калмыкова, он сосредоточится развитием других проектов в России, где сможет принести больше пользы.

