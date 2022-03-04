Гендиректор «Победы» Калмыков уходит из авиакомпании
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков уходит со своего поста. Об этом он уведомил своих подчинённых в письме, передает «Интерфакс». Топ-менеджер признался, что решение об уходе было для него не простым.
Он также выразил уверенность, что за семь лет, пока он руководил компанией, она «выросла и окрепла», что позволит её функционировать уже без него. По оценке Калмыкова, «Победа» вполне устойчива, на счетах располагает рекордным объёмом финансов, при отсутствии каких-либо кредитных нагрузок.
По словам Калмыкова, он сосредоточится развитием других проектов в России, где сможет принести больше пользы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Песков заявил, что денацификация Украины остается в планах России
- Кровавый теракт в пакистанском Пешаваре попал на видео
- Володин заявил, что Зеленский покинул Украину
- Гендиректор «Победы» Калмыков уходит из авиакомпании
- Уже не «партнёры»: Кремль оценил возможность встречи Путина и Байдена
- В правительстве рассказали о введении моратория на объявление банкротства
- Заявления Азарова о ядерном ударе НАТО по России с Украины сочли нереальными
- «Едут рассудком»: Песков отреагировал на призыв сенатора США «ликвидировать» Путина
- Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на Украине
- МИД Черногории объявил о высылке российского дипломата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru