«Аэрофлот» опроверг информацию о нехватке экипажей
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о нехватке экипажей для выполнения рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«"Аэрофлот" обладает достаточным количеством экипажей, с учетом соблюдения нормативов труда и отдыха, для выполнения заявленной программы полетов в полном объеме», — указали в компании.
Перевозчик отметил, что 30 и 31 июля по «производственным причинам» объединил ряд рейсов и выполнял их в тот же день на воздушных судах повышенной вместимости. При этом пассажиров заранее проинформировали об изменениях и предоставили им возможность бесплатно переоформить билеты на объединенные либо другие удобные рейсы.
Ранее Минтранс поручил «Аэрофлоту» и аэропорту Шереметьево проработать дополнительные меры, чтобы ускорить прохождение предполетных процедур, пишет RT.
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