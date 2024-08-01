«Аэрофлот» опроверг информацию о нехватке экипажей

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о нехватке экипажей для выполнения рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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«"Аэрофлот" обладает достаточным количеством экипажей, с учетом соблюдения нормативов труда и отдыха, для выполнения заявленной программы полетов в полном объеме», — указали в компании.

Перевозчик отметил, что 30 и 31 июля по «производственным причинам» объединил ряд рейсов и выполнял их в тот же день на воздушных судах повышенной вместимости. При этом пассажиров заранее проинформировали об изменениях и предоставили им возможность бесплатно переоформить билеты на объединенные либо другие удобные рейсы.

Ранее Минтранс поручил «Аэрофлоту» и аэропорту Шереметьево проработать дополнительные меры, чтобы ускорить прохождение предполетных процедур, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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