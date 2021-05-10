Адвокат рассказала о способе повысить зарплату на треть

По ее словам, необходимо учитывать объемы и тяжесть выполняемой работы. Так, сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется, либо увеличилась тяжесть или опасность труда.

Среди других причин просить о повышении жалования - повышение квалификации. «Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу», — сказала адвокат.

Тем временем, большинство россиян считают неоправданно высокими зарплаты чиновников, топ-менеджеров и риелторов. 79% из более 5 тысяч респондентов из всех регионов России считают зарплату чиновников России слишком большой. При этом 38% опрошенных назвали неоправданно высокими зарплаты в сфере топ-менеджмента, 29% — оплату труда риелторов, 25% — финансистов.

