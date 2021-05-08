Россияне перечислили профессии с неоправданно высокими зарплатами
Большинство россиян считают неоправданно высокими зарплаты чиновников, топ-менеджеров и риелторов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования сервиса «Работа.ру».
Отмечается, что 79% из более 5 тысяч респондентов из всех регионов России считают зарплату чиновников России слишком большой. При этом 38% опрошенных назвали неоправданно высокими зарплаты в сфере топ-менеджмента, 29% — оплату труда риелторов, 25% — финансистов.
По мнению респондентов, зарплаты чиновников должны быть на уровне 88,9 тысячи рублей в месяц, топ-менеджеры могут получать 103,2 тысячи, риелторы — 76,6 тысячи, финансисты — 102,3 тысячи рублей в месяц.
Кроме того, россияне считают, что слишком большие зарплаты получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%), IT-специалисты (21%).
Часть опрошенных — 17% — назвали чересчур большими заработки маркетологов, 11% респондентов оценили так зарплаты дизайнеров. Еще 5% россиян считают, что слишком много получают бухгалтеры, 4% — врачи, по 1% — инженеры и преподаватели.
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