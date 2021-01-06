Стали известны самые популярные у фальшивомонетчиков купюры
Правоохранители за 10 месяцев 2020 года зарегистрировали 17 772 преступления, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег, сообщает пресс-служба МВД РФ.
По данным полиции, самыми популярными у фальшивомонетчиков стали крупные купюры - одна тысяча и пять тысяч рублей. В министерстве отметили, что чаще всего фальшивые деньги подсовывают в местах, где отсутствует оборудование для проверки подлинности, например, на рынках, в небольших магазинах и торговых палатках.
В феврале 2019 года сотрудники ФСБ задержали на территории Московского региона и Дагестана банду из 30 фальшивомонетчиков, сообщает RT. По данным силовиков, они распространяли поддельные купюры в 20 регионах России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- Минздрав Украины намерен отстранить госкомпанию от закупки вакцин от COVID-19
- В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении «Спутника V»
- Стали известны самые популярные у фальшивомонетчиков купюры
- Более 50 человек задержали в Гонконге по подозрению в попытке подрыва власти
- Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru