Стали известны самые популярные у фальшивомонетчиков купюры

Правоохранители за 10 месяцев 2020 года зарегистрировали 17 772 преступления, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным полиции, самыми популярными у фальшивомонетчиков стали крупные купюры - одна тысяча и пять тысяч рублей. В министерстве отметили, что чаще всего фальшивые деньги подсовывают в местах, где отсутствует оборудование для проверки подлинности, например, на рынках, в небольших магазинах и торговых палатках.

В феврале 2019 года сотрудники ФСБ задержали на территории Московского региона и Дагестана банду из 30 фальшивомонетчиков, сообщает RT. По данным силовиков, они распространяли поддельные купюры в 20 регионах России.

