Адвокат Хотина заявил о национализации отеля Four Seasons напротив Кремля
13 ноября 202403:33
В Москве Мещанский суд национализировал все здание отеля «Москва», включая расположенный в нем Four Seasons Hotel Moscow, а также торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов, сообщает РБК со ссылкой на Павла Хлюстова - адвоката олигарха, бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
По его словам, судебные приставы подали иск в апреле 2024 года. Юрист отметил, что защита намерена подавать апелляционную жалобу.
Ранее суд взыскал с Хотина более 220 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru