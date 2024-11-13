Адвокат Хотина заявил о национализации отеля Four Seasons напротив Кремля

В Москве Мещанский суд национализировал все здание отеля «Москва», включая расположенный в нем Four Seasons Hotel Moscow, а также торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов, сообщает РБК со ссылкой на Павла Хлюстова - адвоката олигарха, бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Экс-владельца банка «Югра» Хотина приговорили к девяти годам колонии за растрату

По его словам, судебные приставы подали иск в апреле 2024 года. Юрист отметил, что защита намерена подавать апелляционную жалобу.

Ранее суд взыскал с Хотина более 220 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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