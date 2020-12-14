Adidas рассматривает возможность продажи бренда Reebok

Adidas может продать свое дочернее подразделение Reebok. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что об окончательном решении германский концерн по производству спортивной обуви и одежды объявит 10 марте будущего года. В этот день будет официально представлена новая стратегия компании.

Напомним, Adidas приобрел Reebok в 2006 году. Компания ранее сообщала, что бренд Reebok пострадал от пандемии COVID-19 больше, чем Adidas. Во втором квартале 2020 года продажи Adidas упали на 33%. В то время, как выручка Reebok снизилась на 42%.