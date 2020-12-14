Adidas рассматривает возможность продажи бренда Reebok
Adidas может продать свое дочернее подразделение Reebok. Об этом пишет ТАСС, подчеркивая, что об окончательном решении германский концерн по производству спортивной обуви и одежды объявит 10 марте будущего года. В этот день будет официально представлена новая стратегия компании.
Напомним, Adidas приобрел Reebok в 2006 году. Компания ранее сообщала, что бренд Reebok пострадал от пандемии COVID-19 больше, чем Adidas. Во втором квартале 2020 года продажи Adidas упали на 33%. В то время, как выручка Reebok снизилась на 42%.
Между тем, ранее член исполнительного совета компании Adidas Карен Паркин, которая отвечала за кадровую политику, подала в отставку после 23 лет работы в компании. Причиной стала просьба группы сотрудников провести проверку высказывания о расизме Паркин о расизме, сообщает The Wall Street Journal.
Сотрудники попросили наблюдательный совет компании проверить, как Паркин учитывает расовые проблемы в кадровой политике. В ответ на это женщина уволилась. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Adidas во вторник, 30 июня
«Сейчас самое время для нового руководителя отдела кадров взять на себя эту функцию, воспользоваться предоставленной нам возможностью и ускорить темпы перемен, чтобы создать более разнообразный и инклюзивный Adidas, которым мы все можем гордиться», — заявила Карен Паркин.
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