Жители Земли увидят самое большое Солнце в 2025 году
Солнце подойдет на минимальное расстояние к Земле 4 января, жители планеты смогут увидеть самое большое светило. Об этом сообщает Московский планетарий.
Как отметили в учреждении, Земля окажется в перигелии, на самом близком расстоянии от звезды.
«Это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — подчеркнули в планетарии.
Кроме того, астрономы предупредили, что в наступившем году произойдут по два лунных и солнечных затмения. Так, лунные ожидаются 14 марта и 7 сентября, частные солнечные — 29 марта и 21 сентября. С территории России можно будет полностью увидеть сентябрьское лунное затмение.
Ранее россияне смогли наблюдать «черную» Луну. В этой фазе спутник Земли становится полностью невидимым, так как обращен к планете неосвещенной стороной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru