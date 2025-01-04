Жители Земли увидят самое большое Солнце в 2025 году

Солнце подойдет на минимальное расстояние к Земле 4 января, жители планеты смогут увидеть самое большое светило. Об этом сообщает Московский планетарий.

Как отметили в учреждении, Земля окажется в перигелии, на самом близком расстоянии от звезды.

«Это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году», — подчеркнули в планетарии.

Кроме того, астрономы предупредили, что в наступившем году произойдут по два лунных и солнечных затмения. Так, лунные ожидаются 14 марта и 7 сентября, частные солнечные — 29 марта и 21 сентября. С территории России можно будет полностью увидеть сентябрьское лунное затмение.

Ранее россияне смогли наблюдать «черную» Луну. В этой фазе спутник Земли становится полностью невидимым, так как обращен к планете неосвещенной стороной.

