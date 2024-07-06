Жители Стамбула и ряда турецких городов увидели в небе падающий метеорит

Жители ряда населенных пунктов Турции, в том числе Стамбула, в ночь на субботу увидели в небе падающий метеорит. Об этом сообщило Космическое агентство республики.

«Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», — отметили в организации.

В Сети появились многочисленные видео с падающим телом космического происхождения. Метеорит засняли в Стамбуле, Бурсе и других городах на севере Турции.

В сентябре прошлого года на юго-востоке страны упал крупный метеорит. Во время пролета объект испускал зеленоватое свечение, оставлял за собой хвост в воздухе, при явлении наблюдалась световая вспышка.

