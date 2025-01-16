Луну впервые включили в список находящихся под угрозой культурных объектов
Луна вошла в список находящихся под угрозой культурных объектов по решению Всемирного фонда памятников (WMF).
В организации сообщили, что все более активная деятельность человека может угрожать артефактам времен первых экспедиций на поверхность спутника Земли.
Особую тревогу вызывают туристы, нарушающие неприкосновенность таких мест, как следы, оставленные Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, отметили в WMF.
Ранее тайский острый суп с креветками «Том Ям Кунг» внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru