Женщины-астронавты NASA забыли на орбите ящик с инструментами
Женщины-астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара забыли на орбите ящик с инструментами.
Астронавты 1 ноября выходили в открытый космос для техобслуживания обшивки МКС, где потеряли мешок с инструментами.
Теперь мешок летает над Землей на высоте около 320 км. Его можно рассмотреть в подзорную трубу или сильный бинокль, если знать, где искать. На прошлой неделе он был замечен над горой Фудзияма в Японии.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 26 октября российские космонавты, которые сейчас работают на МКС, Олег Кононенко и Николай Чуб выполнили очередной успешный выход в открытый космос. Он продолжался около 8 часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru