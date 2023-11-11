Женщины-астронавты NASA забыли на орбите ящик с инструментами

Астронавты 1 ноября выходили в открытый космос для техобслуживания обшивки МКС, где потеряли мешок с инструментами.

Теперь мешок летает над Землей на высоте около 320 км. Его можно рассмотреть в подзорную трубу или сильный бинокль, если знать, где искать. На прошлой неделе он был замечен над горой Фудзияма в Японии.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 26 октября российские космонавты, которые сейчас работают на МКС, Олег Кононенко и Николай Чуб выполнили очередной успешный выход в открытый космос. Он продолжался около 8 часов.

