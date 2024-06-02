Маск: На спутниках Юпитера можно найти много интересного
2 июня 202405:32
Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что спутники планеты Юпитер таят в себе много интересного.
«Мы найдем много чего интересного на спутниках Юпитера», — написал предприниматель. Так он прокомментировал фотографию Каллисто — одного из четырех крупнейших спутников газового гиганта.
Ранее компания Маска SpaceX впервые успешно запустила миссию NASA к астероиду Психея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: На спутниках Юпитера можно найти много интересного
- СМИ: МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из России
- Посадочный модуль китайского зонда сел на обратной стороне Луны
- В США заявили о легитимности Зеленского
- В Нижний Новгород спецбортом доставили пострадавших при взрыве газа в Грозном
- У берегов йеменского города Ходейда произошел взрыв
- Президент: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля
- СМИ: Хакеры атаковали ресурсы Христианско-демократического союза ФРГ
- «Реал» одолел «Боруссию» и стал победителем Лиги чемпионов
- США проведут запуск межконтинентальных баллистических ракет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru