Маск: На спутниках Юпитера можно найти много интересного

Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что спутники планеты Юпитер таят в себе много интересного.

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«Мы найдем много чего интересного на спутниках Юпитера», — написал предприниматель. Так он прокомментировал фотографию Каллисто — одного из четырех крупнейших спутников газового гиганта.

Ранее компания Маска SpaceX впервые успешно запустила миссию NASA к астероиду Психея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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