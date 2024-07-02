«Затратная вещь»: Российскую орбитальную станцию назвали неокупаемой

«Все свое в плане деталей – это практически невозможно. У нас идет процесс импортозамещения. Это переход не к тому, что мы все должны сами делать, а переход к импортонезависимости, когда никто не может перекрыть ключевые поставки. Например, если мы не производим телефоны, нам нельзя перекрыть их поставки, потому что их продаст тот же Китай», - сказал Моисеев.

Он отметил, что станция запускается в интересах России и подчеркнул, что без ее создания невозможно будет продолжить пилотируемые полеты.

«Станция делается в России, запускается в интересах России. Она будет открыта для посещения, как и все наши другие станции, которые были – «Мир», «Салют». Они тоже посещались гражданами разных государств. Окупаемости здесь не будет точно, это затратная вещь. Но это решение народа о том, что такая станция нужна. Подавляющее большинство граждан России выступает за продолжение пилотируемых полетов. Если мы не сделаем эту станцию, то полет человека в космос придется прекратить», - резюмировал собеседник НСН.

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В октябре прошлого года Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества – странам Африки и БРИКС было сделано предложение поучаствовать в создании станции.

Также Юрий Борисов сообщал, что космонавты из других стран смогут посещать Российскую орбитальную станцию. По его словам, «Роскосмос» готов организовать их подготовку к полету, передает «Радиоточка НСН».

