Кабмин выделил Роскосмосу 1,4 млрд рублей
Роскосмос в 2024 году получит от правительства 1,4 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В документе говорится, что данные средства будут предназначены для реализации федерального проекта «Перспективные космические системы и сервисы».
Уточняется, что речь идёт о бюджетных ассигнованих, предусмотренных Минфину РФ по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов.
Ранее Роскосмос объявил о завершении набора в отряд космонавтов, сообщает 360.ru. Кандидатами стали одна девушка и трое мужчин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru