Кабмин выделил Роскосмосу 1,4 млрд рублей

Роскосмос в 2024 году получит от правительства 1,4 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Роскосмос» сообщил о нехватке финансирования на развитие спутников

В документе говорится, что данные средства будут предназначены для реализации федерального проекта «Перспективные космические системы и сервисы».

Уточняется, что речь идёт о бюджетных ассигнованих, предусмотренных Минфину РФ по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов.

Ранее Роскосмос объявил о завершении набора в отряд космонавтов, сообщает 360.ru. Кандидатами стали одна девушка и трое мужчин.

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Фото: Соцсети/Roscosmos
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