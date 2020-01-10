Затмение Луны ждет россиян в субботу

Жители России смогут наблюдать в ночь на субботу, 11 января, первое в 2020 году лунное затмение. В это время спутник Земли войдет в полутень нашей планеты. Необычное космическое явление будет заметно на всей территории страны, рассказала ТАСС специалист Московского планетария Людмила Кошман. По ее словам, лунные затмения случаются в полнолуния, когда Земля оказывается на одной линии с Солнцем и Луной. Луна становится при этом красной.

Затмение можно будет наблюдать с 20:08 мск 10 января, продлится оно до 00:12 субботы. Пик придется на 22:10, когда Луна будет располагаться над горизонтом и приобретет темный оттенок, сообщает телеканал «360».

Всего в нынешнем году произойдет четыре затмения Луны, отмечает РЕН ТВ.

В июле жители Земли смогли увидеть полное солнечное затмение. Лучше всего его было видно жителям Южной Америки. В сети пользователи активно выкладывали фотографии редкого природного явления.



