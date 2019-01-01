Опубликованы первые фото и видео полного солнечного затмения
В сети появились первые фотоснимки полного солнечного затмения. Кадры были опубликованы фотобанком Reuters и AFP News Agency, сообщает RT.
A rare total solar eclipse turned day into night along a large swath of Latin America's southern cone, including much of Chile and Argentina— AFP news agency (@AFP) 2 июля 2019 г.
📷 @mbernetti pic.twitter.com/eiAIeh8G3a
Также появилось и видео солнечного затмения. Снятые на территории Чили кадры были опубликованы, в том числе, ABC News.
Timelapse footage captures the moment the sky darkened during Tuesday's total solar eclipse in Chile's Coquimbo region. https://t.co/hzrwT7LNCS pic.twitter.com/7RcYRowcng— ABC News (@ABC) 3 июля 2019 г.
Уточняется, что максимальная фаза затмения была зафиксирована во вторник, 2 июля, в 22:23 по московскому времени. Продолжительность явления составила всего 4 минуты 33 секунды. Лучше всего оно было видно жителям Южной Америки.
☀️😎 Chileans gathered to witness a total solar #eclipse on Tuesday evening!— WeatherNation (@WeatherNation) 3 июля 2019 г.
Check out the scene from La Serena on the Pacific Ocean....#EclipseSolar2019 #EclipseChile pic.twitter.com/MIq0uHIwpw
Известно, что до конца этого года жители планеты смогут увидеть пять затмений— три солнечных и два лунных.
Ранее астроном Александр Молоствов рассказал, смогут ли увидеть затмение москвичи. Как сообщает Москва 24,в столице увидеть явление было невозможно. Также о том, что необычное явление россиянам не светит, рассказал в эфире НСН астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. По его словам, многие соотечественники отправились смотреть затмение в Чили, где зрелище обещает быть наиболее ярким.
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