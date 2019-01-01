Опубликованы первые фото и видео полного солнечного затмения

Известно, что до конца этого года жители планеты смогут увидеть пять затмений— три солнечных и два лунных.

Ранее астроном Александр Молоствов рассказал, смогут ли увидеть затмение москвичи. Как сообщает Москва 24,в столице увидеть явление было невозможно. Также о том, что необычное явление россиянам не светит, рассказал в эфире НСН астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. По его словам, многие соотечественники отправились смотреть затмение в Чили, где зрелище обещает быть наиболее ярким.

