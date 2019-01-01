В мире

Опубликованы первые фото и видео полного солнечного затмения

3 июля08:40

В сети появились первые фотоснимки полного солнечного затмения. Кадры были опубликованы фотобанком Reuters и AFP News Agency, сообщает RT.

Также появилось и видео солнечного затмения. Снятые на территории Чили кадры были опубликованы, в том числе, ABC News.

Уточняется, что максимальная фаза затмения была зафиксирована во вторник, 2 июля, в 22:23 по московскому времени. Продолжительность явления составила всего 4 минуты 33 секунды. Лучше всего оно было видно жителям Южной Америки.

Известно, что до конца этого года жители планеты смогут увидеть пять затмений— три солнечных и два лунных.

Ранее астроном Александр Молоствов рассказал, смогут ли увидеть затмение москвичи. Как сообщает Москва 24,в столице увидеть явление было невозможно. Также о том, что необычное явление россиянам не светит, рассказал в эфире НСН астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. По его словам, многие соотечественники отправились смотреть затмение в Чили, где зрелище обещает быть наиболее ярким.

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