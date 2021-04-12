Путин предложил повысить зарплату космонавтам
Российский президент Владимир Путин предложил повысить зарплату космонавтам. Как сообщает РИА Новости, предложение было озвучено президентом в понедельник на совещании по развитию космической отрасли.
В частности, Путин предложил повысить оклад на 50% для тех, кто уже слетал в космос, и на 70% для тех, кто готовится к полету.
В декабре прошлого года «Роскосмос» призвал повысить оклады космонавтам на 36%. Как пишет Интерфакс, согласно соответствующему проекту постановления правительства, оклад коcмонавта должен повысится с 63,8 до 86,7 тыc. рублей, инcтруктора коcмонавта - с 88,4 до 120,29 тыc. рублей.
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