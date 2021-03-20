Запуск «Союза-2.1а» перенесли на сутки

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура перенесен на воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

СМИ сообщили об обновлении дизайна ракеты «Союз» впервые за 50 лет

По его словам, перед пуском был зафиксирован скачок напряжения, поэтому в Роскосмосе «решили не рисковать» и перенесли старт на резервную дату.

Запуск «Союза-2.1а» должен состояться 21 марта в 9:07 по московскому времени с 31-й площадки космодрома.

Ракете предстоит доставить в космос 38 иностранных спутников, среди которых космические аппараты Южной Кореи, Японии, Израиля, Бразилии, Канады, Германии, Италии, Великобритании и Испании.

Четвертый в этом году запуск ракеты станет первым коммерческим стартом компании «Главкосмос Пусковые Услуги».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:СоюзРакета-носительБайконурРоскосмос
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