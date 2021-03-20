Запуск «Союза-2.1а» перенесли на сутки

По его словам, перед пуском был зафиксирован скачок напряжения, поэтому в Роскосмосе «решили не рисковать» и перенесли старт на резервную дату.

Запуск «Союза-2.1а» должен состояться 21 марта в 9:07 по московскому времени с 31-й площадки космодрома.

Ракете предстоит доставить в космос 38 иностранных спутников, среди которых космические аппараты Южной Кореи, Японии, Израиля, Бразилии, Канады, Германии, Италии, Великобритании и Испании.

Четвертый в этом году запуск ракеты станет первым коммерческим стартом компании «Главкосмос Пусковые Услуги».

