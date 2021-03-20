Запуск «Союза-2.1а» перенесли на сутки
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура перенесен на воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
По его словам, перед пуском был зафиксирован скачок напряжения, поэтому в Роскосмосе «решили не рисковать» и перенесли старт на резервную дату.
Запуск «Союза-2.1а» должен состояться 21 марта в 9:07 по московскому времени с 31-й площадки космодрома.
Ракете предстоит доставить в космос 38 иностранных спутников, среди которых космические аппараты Южной Кореи, Японии, Израиля, Бразилии, Канады, Германии, Италии, Великобритании и Испании.
Четвертый в этом году запуск ракеты станет первым коммерческим стартом компании «Главкосмос Пусковые Услуги».
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