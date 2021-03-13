СМИ сообщили об обновлении дизайна ракеты «Союз» впервые за 50 лет

Ракета-носитель «Союз-2» для предстоящего пуска впервые будет окрашена в оттенки бело-синей гаммы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.



По словам собеседника агентства, новые цвета «Союза-2» вдохновлены прототипом ракеты-носителя «Восток».

«Он окрашен в белый цвет. Белой ракета при запуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода. На ракете-носителе "Восток" 60 лет назад с Байконура отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин», — отметил источник.

Ракеты семейства «Союз», используемые с 1966 года, все это время сохраняли бело-оранжевое оформление. В предстоящем пуске головной обтекатель ракеты-носителя останется белым, однако переходный отсек сменит цвет с серого на синий, третья ступень станет белой, хвостовой отсек и обрамление «юбок» трех ступеней — синими.

Предполагается, что и другие пуски ракет-носителей по контрактам «Главкосмос Пусковые Услуги» будут проводиться в обновленной цветовой гамме.

Пуск «Союза-2» с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37 космическими аппаратами запланирован на 20 марта, ракета стартует с космодрома Байконур.

