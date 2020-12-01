Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру вновь перенесен
1 декабря 202005:15
Старт российской ракеты «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ с космодрома Куру отложен до 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Arianespace.
Ранее запуск ракеты переносили с 29 на 30 ноября, а затем - с 30 ноября на 1 декабря.
«Союз-СТ-А» со спутником Falcon Eye 2 должен был стартовать с космодрома Куру еще в марте, однако запуск ракеты был отложен из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат». Позже все запуски на космодроме были приостановлены из-за распространения коронавируса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru