Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру вновь перенесен

Старт российской ракеты «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ с космодрома Куру отложен до 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Arianespace.

Ранее запуск ракеты переносили с 29 на 30 ноября, а затем - с 30 ноября на 1 декабря.

Пуск «Союза» с космодрома Куру не состоялся из-за плохой погоды

«Союз-СТ-А» со спутником Falcon Eye 2 должен был стартовать с космодрома Куру еще в марте, однако запуск ракеты был отложен из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат». Позже все запуски на космодроме были приостановлены из-за распространения коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Казак
ТЕГИ:КосмосМКС
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