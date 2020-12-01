Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру вновь перенесен

«Союз-СТ-А» со спутником Falcon Eye 2 должен был стартовать с космодрома Куру еще в марте, однако запуск ракеты был отложен из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат». Позже все запуски на космодроме были приостановлены из-за распространения коронавируса.

