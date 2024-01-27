Запуск грузовика Cygnus к МКС перенесли на 30 января
27 января 202404:24
Американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman планируют запустить к Международной космической станции 30 января. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Ранее пуск был намечен на 29 января.
«Запуск состоится не ранее, чем во вторник, 30 января, в 12:07 (20:07 мск)», — говорится в сообщении на странице управления в соцсети Х.
Грузовик запустят с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Стыковка корабля с МКС намечена на 1 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru