Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным планируют запустить 18 февраля

По данным агентства, эти сведения были указаны на слайде презентации Муртазова, представленной во время XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева («Королевских чтений»).

Экипаж миссии Crew-8 отправится в космос на американском корабле Crew Dragon.

В декабре Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина сообщил, что Гребенкин сдал экзамен на тренажере отечественного сегмента Международной космической станции и завершил предполетную подготовку, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

