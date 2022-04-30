Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

В пятницу в 22:56 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом, запуск прошел в штатном режиме.

«Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23.18 мск и в расчетное время выведен на целевую орбиту», — подчеркнули в Минобороны.

Спутник приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра им. Титова, с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

