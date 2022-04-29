Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе

Это сделали в открытом космосе Олег Артемьев и Денис Матвеев. Космонавты вышли из малого исследовательского модуля «Поиск», развернув знамя на многофункциональном лабораторном модуле «Наука».

Всего Артемьев и Матвеев проведут в открытом космосе более шести часов.

Ранее космонавт Роскосмоса Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай установили новые рекорды своих стран по длительности непрерывного пребывания на Международной космической станции.

