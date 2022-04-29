Космонавты развернули копию Знамени Победы в открытом космосе
Российские космонавты, работающие на МКС, развернули копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал «360».
Это сделали в открытом космосе Олег Артемьев и Денис Матвеев. Космонавты вышли из малого исследовательского модуля «Поиск», развернув знамя на многофункциональном лабораторном модуле «Наука».
Всего Артемьев и Матвеев проведут в открытом космосе более шести часов.
Ранее космонавт Роскосмоса Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай установили новые рекорды своих стран по длительности непрерывного пребывания на Международной космической станции.
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