Запущена ракета с очередной партией спутников Starlink

В США на орбиту запущена ракета Falcon 9 с очередной группой интернет-спутников Starlink, сообщает «РЕН ТВ».

На орбиту запущена новая партия интернет-спутников Starlink

Запуск с космодрома на мысе Канаверал прошел 26 мая. С выводом на орбиту партии из 60 аппаратов общее число спутников Starlink превысит 1,7 тысячи.

Первый запуск ракеты для проекта Starlink прошел в мае 2019 года. Сеть спутников призвана создать глобальную сеть доступа в интернет, всего за 10 миллиардов долларов будет выведено на орбиту около 11 тысяч аппаратов.

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ТЕГИ:СпутникиСША
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