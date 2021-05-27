Запущена ракета с очередной партией спутников Starlink
В США на орбиту запущена ракета Falcon 9 с очередной группой интернет-спутников Starlink, сообщает «РЕН ТВ».
Запуск с космодрома на мысе Канаверал прошел 26 мая. С выводом на орбиту партии из 60 аппаратов общее число спутников Starlink превысит 1,7 тысячи.
Первый запуск ракеты для проекта Starlink прошел в мае 2019 года. Сеть спутников призвана создать глобальную сеть доступа в интернет, всего за 10 миллиардов долларов будет выведено на орбиту около 11 тысяч аппаратов.
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