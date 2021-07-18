Заделаны возможные места утечки в российском модуле МКС
Несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвида Уэста.
Экипаж заделал их накладками или герметиком. «Но пока это не полностью уменьшило темп утечки», — подчеркнул Уэст. Отмечается, что экипажу МКС ничего не угрожает.
Ранее экипаж МКС закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха. Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавта Сьюзен Хелмс заявила, что, совместно с «Роскосмосом» была создана рабочая группа по поиску причин происшествия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 116 / сут.
Умерли
148 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 437 / сут.
- СМИ: жертвами наводнения в Германии стали 156 человек
- Заделаны возможные места утечки в российском модуле МКС
- Пушков прокомментировал заявление о надеждах Киева на помощь Китая
- Швейцария оказалась в зоне наводнения
- Участников Олимпиады в Токио разместят на картонных кроватях
- Эксперт рассказал, когда нужно выключать Wi-Fi
- Разрушительное наводнение добралось до Австрии
- Аномальная жара не покидает Москву
- Два человека стали жертвами перестрелки в Абхазии
- В регионах РФ снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru