Заделаны возможные места утечки в российском модуле МКС

Экипаж заделал их накладками или герметиком. «Но пока это не полностью уменьшило темп утечки», — подчеркнул Уэст. Отмечается, что экипажу МКС ничего не угрожает.

Ранее экипаж МКС закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха. Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавта Сьюзен Хелмс заявила, что, совместно с «Роскосмосом» была создана рабочая группа по поиску причин происшествия.

