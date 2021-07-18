Заделаны возможные места утечки в российском модуле МКС

Несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвида Уэста.

Экипаж МКС возобновил поиск мест утечки воздуха

Экипаж заделал их накладками или герметиком. «Но пока это не полностью уменьшило темп утечки», — подчеркнул Уэст. Отмечается, что экипажу МКС ничего не угрожает.

Ранее экипаж МКС закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», где была обнаружена утечка воздуха. Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавта Сьюзен Хелмс заявила, что, совместно с «Роскосмосом» была создана рабочая группа по поиску причин происшествия.

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Фото: nasa.gov
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