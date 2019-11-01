За неделю у границ РФ вели разведку 20 летательных аппаратов
Двадцать летательных аппарата вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».
Отмечается, что с целью недопущения нарушения границ российские истребители поднимались в небо 20 раз. Нарушений границ зафиксировано не было.
Напомним, в июне российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух иностранных самолётов-разведчиков у границы над водами Балтийского моря. Одним из самолётов оказался американский RC-135, а другим — шведский «Гольфстрим». В Минобороны отметили, что перехват выполнялся, согласно международным правилам использования воздушного пространства.
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