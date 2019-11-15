За неделю у границ РФ вели разведку 12 летательных аппаратов
Двенадцать летательных аппарата вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю. Такие данные приводятся в еженедельной инфографике, публикующейся в газете ВС РФ «Красная звезда».
Отмечается, что с целью недопущения нарушения границ российские истребители поднимались в небо четыре раз. Нарушений границ зафиксировано не было.
Ранее в эфире НСН бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский заявил, что то, что иностранные самолеты не нарушают российских границ, ни о чем хорошем не говорит.
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