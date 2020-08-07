Рогозин хочет летать на Луну каждый год

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что нужно проводить запуски космических аппаратов на Луну каждый год. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он объяснил это необходимостью отработать мягкую посадку перед отправкой пилотируемой экспедиции. Полет первого российского космонавта на Луну планируется в 2030 году.