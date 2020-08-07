Рогозин хочет летать на Луну каждый год
7 августа 202010:33
Святослав Павлов
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что нужно проводить запуски космических аппаратов на Луну каждый год. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Он объяснил это необходимостью отработать мягкую посадку перед отправкой пилотируемой экспедиции. Полет первого российского космонавта на Луну планируется в 2030 году.
"Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?" - задался вопросом Рогозин.
Ранее Рогозин пообещал, что Россия не допустит приватизации Луны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru