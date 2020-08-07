Рогозин хочет летать на Луну каждый год

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что нужно проводить запуски космических аппаратов на Луну каждый год. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он объяснил это необходимостью отработать мягкую посадку перед отправкой пилотируемой экспедиции. Полет первого российского космонавта на Луну планируется в 2030 году.

Дмитрий Рогозин назвал срок работы МКС

"Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?" - задался вопросом Рогозин.

Ранее Рогозин пообещал, что Россия не допустит приватизации Луны.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛунаДмитрий РогозинРоскосмос
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