Высоту орбиты МКС скорректировали на 850 метров

По предварительным данным госкорпорации, после проведения маневра средняя высота орбиты МКС составила 418,44 км. Высоту орбиты скорректировали за 320,1 секунды.

В конце февраля специалисты уже проводили работы по корректировке высоты орбиты МКС, тогда она увеличилась на 1,3 км. Маневры проходили перед намеченными на март полетами космонавтов.

