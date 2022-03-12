Высоту орбиты МКС скорректировали на 850 метров
Специалисты подняли высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 850 м в рамках подготовки к прибытию корабля «Союз МС-21». Об этом сообщает Роскосмос.
По предварительным данным госкорпорации, после проведения маневра средняя высота орбиты МКС составила 418,44 км. Высоту орбиты скорректировали за 320,1 секунды.
В конце февраля специалисты уже проводили работы по корректировке высоты орбиты МКС, тогда она увеличилась на 1,3 км. Маневры проходили перед намеченными на март полетами космонавтов.
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