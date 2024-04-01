В Петропавловске-Камчатском самолет выкатился за пределы полосы

Ан-26, который выполнял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Магадан, выкатился за пределы полосы во время взлёта, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы ВПП

С борта самолета эвакуировали 23 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Воздушное судно не повреждено.

Вылет задерживается до 13:30 по местному времени.

Ранее на севере Сахалина самолет выкатился за пределы ВПП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Петропавловск-камчатскийСамолетыАвиация

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