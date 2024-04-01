В Петропавловске-Камчатском самолет выкатился за пределы полосы
1 апреля 202404:02
Ан-26, который выполнял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Магадан, выкатился за пределы полосы во время взлёта, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
С борта самолета эвакуировали 23 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Воздушное судно не повреждено.
Вылет задерживается до 13:30 по местному времени.
Ранее на севере Сахалина самолет выкатился за пределы ВПП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru