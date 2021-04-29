Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на май и сентябрь

Отмечается, что с борта МКС в открытый космос выйдут космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. В мае они разъединят электрические кабели между модулями «Пирс» и «Звезда», подготовят модуль «Пирс» к отстыковке, а также запустят малые спутники.

В рамках запланированных на сентябрь выходов россияне подключат электрические кабели между модулями «Наука» и «Звезда».

