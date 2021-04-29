Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на май и сентябрь
Российские космонавты в мае совершат один выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), еще два выхода по российской программе запланированы на сентябрь. Об этом сообщает официальный журнал Роскосмоса «Русский космос».
Отмечается, что с борта МКС в открытый космос выйдут космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. В мае они разъединят электрические кабели между модулями «Пирс» и «Звезда», подготовят модуль «Пирс» к отстыковке, а также запустят малые спутники.
В рамках запланированных на сентябрь выходов россияне подключат электрические кабели между модулями «Наука» и «Звезда».
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