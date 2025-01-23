Выход астронавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на неделю

Очередной выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции перенесен на неделю. Изначально предполагалось его осуществить 23 января.

Новой датой в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства назвали 30 января. Нынешний командир МКС 59-летняя Сунита Лин Уильямс и бортинженер Бутч Уилмор должны начать выход, когда в Москве будет 16:00.

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Согласно программе, работы на внешней поверхности МКС будут продолжаться около 6,5 часа. Среди главных задач астронавтов - демонтаж узла радиоантенны и поиск микробов на корпусе станции. Эти же астронавты 16 января уже выполнили многочасовой выход в открытый космос.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас на борту МКС работают семь человек, в том числе, трое российских космонавтов - Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

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ФОТО: www.federalspace.ru
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