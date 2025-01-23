Выход астронавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на неделю

Согласно программе, работы на внешней поверхности МКС будут продолжаться около 6,5 часа. Среди главных задач астронавтов - демонтаж узла радиоантенны и поиск микробов на корпусе станции. Эти же астронавты 16 января уже выполнили многочасовой выход в открытый космос.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас на борту МКС работают семь человек, в том числе, трое российских космонавтов - Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

