Выход астронавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на неделю
Очередной выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции перенесен на неделю. Изначально предполагалось его осуществить 23 января.
Новой датой в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства назвали 30 января. Нынешний командир МКС 59-летняя Сунита Лин Уильямс и бортинженер Бутч Уилмор должны начать выход, когда в Москве будет 16:00.
Согласно программе, работы на внешней поверхности МКС будут продолжаться около 6,5 часа. Среди главных задач астронавтов - демонтаж узла радиоантенны и поиск микробов на корпусе станции. Эти же астронавты 16 января уже выполнили многочасовой выход в открытый космос.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас на борту МКС работают семь человек, в том числе, трое российских космонавтов - Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соболенко в третий раз подряд сыграет в финале Australian Open
- Правоохранители выявили сеть аптек с контрафактными лекарствами в Москве
- «Тревога вместо энергии»: Психолог о последствиях рождения ребенка после 40 лет
- Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным
- Подростка приговорили к трем годам колонии за убийство приемной матери
- Экс-министр экономики РФ оценил в миллиарды долларов потери от санкций США
- Песков заявил о прочности российской экономики
- МВД РФ предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя
- Глава офиса Зеленского Ермак заявил о тяжелой ситуации на фронте
- Минобороны: Россия атаковала критические газо-энергетические объекты Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru