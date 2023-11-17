Второй испытательный пуск системы Starship перенесли на сутки
17 ноября 202314:40
Второй испытательный пуск многоразовой транспортной системы Starship перенесли на сутки по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Илона Маска.
Старт состоится в субботу, 18 ноября. Причиной переноса стала потребность в замене привода решетчатого стабилизатора, уточнил Маск в своей соцсети Х.
Ранее SpaceX получила разрешение на второй испытательный запуск Starship. Старт состоится с пусковой площадки в Техасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петр Тодоровский приступил к съёмкам мистического детективного сериала
- Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года
- Автор фильма «Брат 3»: Так вышло, что я стал режиссером
- Аллу Пугачеву заметили выходящей из монастыря на Кипре
- Режиссер «Брата 3» Переверзев заявил об отсутствии в России киноиндустрии
- Режиссер Переверзев назвал «Брат 3» национальным достоянием России
- Певица Самойлова выступила за создание в РФ аналога «Евровидения»
- Депутат в ХМАО решил запретить на новогодних утренниках известные песни
- Минюст потребовал признать экстремистским и запретить в России движение ЛГБТ
- Пригожин предложил платить гонорар участникам «Интервидения» в $1 млн
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru