Второй испытательный пуск системы Starship перенесли на сутки

Второй испытательный пуск многоразовой транспортной системы Starship перенесли на сутки по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Илона Маска.

Маск заявил, что на восстановление стартовой площадки Starship уйдет до двух месяцев

Старт состоится в субботу, 18 ноября. Причиной переноса стала потребность в замене привода решетчатого стабилизатора, уточнил Маск в своей соцсети Х.

Ранее SpaceX получила разрешение на второй испытательный запуск Starship. Старт состоится с пусковой площадки в Техасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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