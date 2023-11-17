Второй испытательный пуск системы Starship перенесли на сутки

Старт состоится в субботу, 18 ноября. Причиной переноса стала потребность в замене привода решетчатого стабилизатора, уточнил Маск в своей соцсети Х.

Ранее SpaceX получила разрешение на второй испытательный запуск Starship. Старт состоится с пусковой площадки в Техасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

