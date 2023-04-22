Маск заявил, что на восстановление стартовой площадки Starship уйдет до двух месяцев

В четверг Starship взорвался через три минуты после старта, напоминает «Радиоточка НСН». Аппарат пришлось уничтожить из-за проблем с двигателями и начала потери высоты.

«Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два», — написал Маск в Twitter, говоря о возможных сроках восстановления стартовой площадки.

По словам бизнесмена, SpaceX планировала заложить в основание стальную плиту с водяным охлаждением, но не успела, однако цемент не выдержал нагрузок при пуске Starship.

