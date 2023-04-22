Маск заявил, что на восстановление стартовой площадки Starship уйдет до двух месяцев
Восстановление стартовой площадки для космического корабля Starship, поврежденной при испытательном пуске аппарата, займет до двух месяцев. Об этом заявил глава компании-разработчика корабля SpaceX Илон Маск.
В четверг Starship взорвался через три минуты после старта, напоминает «Радиоточка НСН». Аппарат пришлось уничтожить из-за проблем с двигателями и начала потери высоты.
«Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два», — написал Маск в Twitter, говоря о возможных сроках восстановления стартовой площадки.
По словам бизнесмена, SpaceX планировала заложить в основание стальную плиту с водяным охлаждением, но не успела, однако цемент не выдержал нагрузок при пуске Starship.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru